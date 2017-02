Mbour, 8 fév (APS) – Le président du conseil départemental de Mbour (ouest), Saliou Samb, a annoncé mercredi la construction prochaine d’un centre commercial "moderne" d’un coût de 2,1 milliards de francs CFA, dans la capitale départementale.

Un terrain d’un hectare se trouvant entre le stade Caroline-Faye et la gare routière de Mbour a été octroyé par l’Etat au conseil départemental, en vue de la construction du centre commercial, a-t-il dit lors d’un point de presse, en présence du maire de la ville.

Selon M. Samb, la future infrastructure sera le fruit d’un partenariat du département de Mbour avec la mairie de la ville et le groupe de distribution français Auchan.

Le centre commercial sera constitué d’une boucherie-charcuterie, d’une boulangerie, d’une poissonnerie, etc., où les Mbourois pourront trouver des "produits de qualité", a-t-il ajouté.

Le conseil départemental de Mbour va aussi faire construire des terrains de football et de basketball, des aires de jeu dédiées aux enfants, un parcours sportif et une bibliothèque, selon son président, qui assure que "ces investissements vont générer 150 emplois directs et 200 emplois indirects".

Le groupe Auchan s’est engagé à prendre financièrement en charge la maintenance des projecteurs du stade Caroline-Faye de Mbour, avec une contribution de 15 millions de francs CFA, selon Saliou Samb.