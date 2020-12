Dakar, 2 déc (APS) –La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur est revenu longuement, mercredi, devant les députés, sur les avantages et les objectifs du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal.



Me Aissata Tall Sall s’exprimait lors de l’adoption par les députés du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie.