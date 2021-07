Dakar, 16 juil (APS) - Le maire de la commune de Notto-Diobasse, dans la région de Thiès, Alioune Sarr, a réceptionné, jeudi, des ouvrages d’adduction d’eau potable destinées à résoudre définitivement le problème d’accès à l’eau des populations de Pout Diack, a appris l’APS d’un communiqué.



’’Alioune Sarr, maire de la commune de Notto Diobasse a réceptionné, ce jeudi, d’importants ouvrages d’adduction d’eau potable à Pout Diack pour résoudre définitivement la problématique de l’adduction en eau potable dans tous les villages de cette localité’’, rapporte le document.



Il fait savoir que la cérémonie de réception s’est déroulée en présence du Directeur de la Société d’exploitation d’ouvrages hydrauliques (SEOH), du Sous-préfet, du chef de village de Pout Diack et autres autorités administratives et coutumières.



Le communiqué souligne que les travaux réceptionnés sont constitués de plus de 150 compteurs avec un débit très élevé et stable et de plus de 7 km de tuyauterie.



D’après le maire, ces nouvelles canalisations vont permettre la connexion de Ngolar, Hannene et de Mbodiène sur le réseau de SEHO.



’’Pour les autres villages que sont Thiéo, Kissane, Sangué, Baback, Dakhar Mbaye, Keur Dieumb, Mbomboye, Keur Bara Peulh et Keur Bara Kaïré seront connectés au réseau de KMS3’’, souligne le document.



La même source fait savoir que le maire, en plus de ces infrastructures, ’’s’est également déployé ces dernières années pour doter les différents villages en équipements pour l’approvisionnement en eau potable afin de répondre à la demande de toutes les populations de la commune de Notto Diobasse’’.



Ces équipements, selon lui, ""vont favoriser l’exploitation efficiente des potentialités économiques, notamment agricoles et horticoles"".



’’Ils contribueront aussi à développer les activités socioéconomiques en permettant aux ménages, aux agriculteurs, aux horticulteurs de voir croître leurs richesses et, naturellement, par conséquent, leurs pouvoirs d’achat’’, explique le texte.



Ces efforts visent à favoriser et faciliter l’accès à l’eau en quantité et en qualité pour les populations, car elle est un enjeu vital pour le développement de Notto Diobasse, souligne le communiqué, qui note que ces réalisations ont été faites en rapport avec les services de l’Etat, notamment la SONES et le ministère de L’hydraulique.