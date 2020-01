Foundiougne, 30 jan (APS) - Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm, a appelé jeudi à la préservation du patrimoine routier.



’’Nous voulons que ces infrastructures routières soient soumises à un usage qui permet de les préserver, d’où la notion de patrimoine routier’’, a-t-il ainsi déclaré.



Il s’entretenait avec des journalistes au cours d’une visite des chantiers de travaux du pont de Foundiougne et des infrastructures portuaires de Ndakhonga.



En compagnie de son collègue des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, il a indiqué qu’l’Etat avait déjà injecté plus de deux mille milliards de francs CFA dans des infrastructures routières



’’Aujourd’hui le Sénégal, dispose de plus de 1800 kilomètres de routes revêtues qu’on doit préserver d’où, la notion de patrimoine routier à préserver’’, a insisté M. Youm.



Il est nécessaire d’éviter de rouler sur ces routes avec d’extrêmes surcharges, les camions surchargés détruisent ces investissements importants du contribuable sénégalais, a-t-il déploré.



’’Ces routes, a-t-il martelé, coûtent très chères à l’Etat, donc nous appelons ces usagers à plus de responsabilité, et à plus de conscience afin de préserver ce patrimoine routier national mais aussi sauver des vies’’.



Les deux ministres ont tour à tour visité le nouveau chenal d’accès du port de Ndakhonga, la gare maritime de Ndakhonga, le chantier de construction du terminal pétrolier de Ndakonga, et le chantier de contruction du pont de Foundiougne.



Une délégation composée des autorités administratives, des élus locaux et des équipes techniques des deux ministéres a pris part à cette visite de terrain.