Porokhane, 16 oct (APS) – Le ministre en charge du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, a procédé jeudi à l’inauguration d’une piste de 43, 6 kilomètres reliant la cité religieuse de Porokhane au village frontalier de Keur Tamba, la région de Kaolack, a constaté l’APS.



Cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).



Cette piste rurale a un impact sur 25 000 personnes répartis dans 23 villages et hameaux, a souligné Mansour Faye en insistant sur le fait qu’à Porokhane, de nouvelles infrastructures avaient déjà été érigées dans le cadre de ce programme censé rétablir l’équité entre populations urbaines et rurales.



La réalisation de cette piste rappelle qu’un développement économique ne peut se concevoir sans infrastructures routières, sanitaires et hydrauliques entre autres, a-t-il rappelé.



Selon lui, cette réalité a guidé le choix du président de la République de lancer dès son avènement le PUMA devenu ‘’un des axes stratégiques du Plan Sénégal émergent (PSE)’’.



De son côté, le maire de Porokhane, Aly Diadhiou a remercié le PUMA pour ses réalisations dans sa commune où au total plus de 4 km de pistes ont été déjà réalisés, de même que des postes de santé.



Il a aussi signalé que ce programme a amené le réseau téléphonique permettant aux populations de se rapprocher de leurs parents éparpillés à travers le pays et le monde.



Dans la cité religieuse de Porokhane, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au guide religieux, Serigne Bassirou Mbacké.





