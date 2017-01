Saly-Portudal (Mbour), 29 déc (APS) - Le Projet "Pistes rurales en appui au Programme national de développement local" (PPC/PNDL) a finalisé des projets de 505 km de route, d’un coût total de 18 milliards de francs CFA, a révélé mercredi le secrétaire exécutif du PNDL, Mamadou Thiao.

M. Thiao en a fait la révélation à Saly-Portudal (Mbour, ouest), lors de la cérémonie de clôture d’un atelier national de partage sur le thème : ‘’Gouvernance des investissements structurants : les pistes communautaires’’. Cette rencontre, qui s’est ouverte lundi, est organisée à l’intention des maires, des secrétaires municipaux et des directeurs des agences régionales de développement (ARD).



Le secrétaire exécutif du Programme national de développement local (PNDL) signale que 341 km de pistes rurales ont été entretenus. Il ajoute que 35 infrastructures économiques figurent dans les conventions pour un montant de 800 millions de francs CFA. Les taux de décaissement et d’exécution s’élèvent respectivement à 51% et 86,6%.



‘’Le PPC/PNDL est en train de mobiliser les acteurs territoriaux dans la conduite du processus de développement local. Ainsi, après deux ans et demi de mise en œuvre de ses activités, les résultats obtenus sont plus que probants’’, s’est réjoui Mamadou Thiao.



Il a affirmé que ‘’la démarche du PPC/PNDL constitue une modalité contribuant réellement à une production plus efficace de services collectifs et à une gouvernance plus transparente et démocratique’’.



A ce jour, dit-il, 23 sessions de formations ont été organisées par le PPC/PNDL et entièrement financées par le Fonds d’entretien routier autonome (FERA).



Cet atelier a permis à la soixantaine de participants, de partager les bonnes pratiques en termes de promotion du respect de l’élaboration des outils juridico-administratifs par les collectivités territoriales, de développement économique local...