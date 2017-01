Dakar, 31 déc (APS) - Près de 10 000 personnes travailleront sur le chantier du Train express régional (TER) lancé récemment, a annoncé samedi le président de la République Macky Sall.



’’De plus, j’ai lancé ce 14 décembre le projet de Train express régional (TER). C’est le plus grand projet du Sénégal indépendant. Près de 10 000 personnes travailleront sur le chantier’’, a-t-il dit dans son message de nouvel an.

Macky Sall a lancé les travaux du TER qui doit être réalisé par des sociétés françaises, sénégalaises, turques et chinoises. La durée des travaux est estimée à 26 mois, en ce qui concerne la première partie du projet (Dakar-Diamniadio), soit 36 kilomètres.

’’Au total, 15 trains d’une capacité de transport de 115 000 passagers par jour, desserviront la ligne, en raison d’un départ toutes les 15 minutes’’, a expliqué Macky Sall.

’’En utilisant les technologies les plus avancées, le TER qui sera mis en service en janvier 2019 va révolutionner le système de transport public de masse de notre pays en alliant le confort, la sécurité et la ponctualité’’, a poursuivi Macky Sall.

