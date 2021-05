Ziguinchor, 23 mai (APS) – Le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) est dans une phase d’exécution de sa planification à Ziguinchor (sud) où un investissement estimé à 40 milliards de FCFA est prévu pour la réalisation de plusieurs infrastructures socioéconomiques de base, a fait savoir vendredi son coordonnateur national Moussa Sow.



‘’Nous sommes en train d’exécuter une planification où la région de Ziguinchor figure dans la matrice d’actions prioritaires avec des investissements estimés à plus de 40 milliards de francs CFA. Dans chaque département et dans chaque commune de la région de Ziguinchor, il y a des localités ciblées et des investissements prévus’’, a déclaré M. Sow.



Le coordonnateur du PUMA a bouclé vendredi une visite de deux jours dans plusieurs localités du département de Bignona où plusieurs ouvrages sociaux de base ont été réceptionnés. Un foyer des jeunes moderne, une case des tout-petits et un poste de santé ont été respectivement inaugurés à Touba Trankil, Ngoniame et Couram (Bignona).



Des autorités administratives et territoriales, des responsables d’associations de jeunes et de groupements de femmes, des notabilités religieuses et coutumières entre autres acteurs ont pris part à ces différentes cérémonies d’inauguration.



‘’Nous avons mis à profit ces deux jours à Bignona où des infrastructures socioéconomiques de base d’un montant de plus de 200 millions FCFA ont été réceptionnées dans plusieurs localités’’, a souligné Moussa Sow, annonçant l’arrivée sous peu d’équipements sociaux.



‘’Nous avons aussi prévu le déploiement de plusieurs équipements comme des ambulances médicalisées au profit de plusieurs villages. La localité de Couram qui vient de réceptionner son poste de santé va être dotée dans les prochains jours d’une ambulance médicalisée parce que Couram polarise plusieurs villages’’, a-t-il assuré.



‘’Chaque année un budget bien planifié est exécuté à travers des projets précis et bien répartis entre les départements et les communes de la région de Ziguinchor’’, a poursuivi le responsable national du PUMA dont les propos ont été étayés par l’intervention du gouverneur de région Guédj Diouf.