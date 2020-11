Diourbel, 19 nov (APS) - Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, a salué, jeudi, l’impact des ouvrages réalisés à Diourbel dans le cadre de la première phase du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles).



La ville de Diourbel a été choisie à cause de son ’’déficit en infrastructures routières modernes de qualité et de son positionnement stratégique’’ et ces ouvrages qui ont été réalisés lui donnent ’’un visage attrayant, celui d’une ville moderne’’, a déclaré le ministre.



’’La capitale régionale de Diourbel a, sur instruction du Président de la République, bénéficié de la phase pilote et de la phase un (1) de Promovilles pour un linéaire total de 11,63 km de voirie neuve, assainie et éclairée, pour un montant total de 6,319 milliards’’, a-t-il détaillé.







Le ministre s’exprimait au cours de la cérémonie d’inauguration de ces réalisations, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 de Promovilles.



La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, du représentant de la Banque africaine de Développement (BAD) au Sénégal, du maire, des autorités administratives.



Selon Samba Ndibène Ka, dans cette phase 1, la BAD a financé la réalisation de près de 10 km de voiries couvrant 11 axes dans la commune de Diourbel afin d’améliorer le cadre de vie des populations.



’’En plus de la voirie neuve moderne et de ses dépendances, à savoir l’assainissement et l’éclairage public, Promovilles a aussi, dans le cadre du renforcement de l’employabilité des jeunes, formé 86 jeunes aux métiers du BTP’’, a salué M. Ka.







Les infrastructures routières contribuent de manière significative à l’amélioration de la mobilité urbaine et des conditions de vie des populations, a t-il souligné.



’’Par ailleurs, a-t-il ajouté, pour appuyer la collectivité dans sa gestion, Promovilles a mis à sa disposition du matériel informatique complet en vue de l’opérationnalisation d’un système d’information géographique, de la logistique et a formé les agents des services techniques sur des thématiques d’intérêt relatives à la gestion territoriale’’.



Le programme a également permis la construction d’infrastructures

socio-économiques de base au profit des femmes, des jeunes, des enfants, entre autres.



Il s’agit de la construction de huit salles de classes et de trois murs de clôture pour les écoles de Ndang, Mbakhana et Thiebo et des écoles franco-arabes de Keur Yelly et Champs de Courses.



Le promovilles va aussi réaliser des aires de jeux avec des équipements récréatifs et sportifs au quartier Cheikh Anta.



Des aménagements sont également prévus au niveau du Bois de ville de Ndayane, de l’esplanade de la préfecture, des différentes entrées de Diourbel, en provenance de Dakar, Touba et Kaolack.



Le ministre du développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, samba Ndiobène Kâ a exhorté les bénéficiaires et les services techniques à entretenir les ouvrages pour leur durabilité.