Tambacounda, 28 mars (APS) – La voirie et le système d’éclairage public érigés dans la commune de Tambacounda, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de modernisation des villes (Promovilles), renforcent la modernité de cette localité du Sénégal oriental, a souligné dimanche le ministre en charge du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale.



‘’La voirie construite par le Promovilles a amélioré la mobilité urbaine des populations tout en participant au renforcement de la modernité de la ville de Tambacounda à travers un réseau routier, d’éclairage public, de voirie et d’assainissement’’, a notamment déclaré Samba Ndiobène Kâ.



Il s’adressait à des journalistes au terme d’une visite des chantiers de Promovilles dans la commune de Tambacounda, une des étapes d’une tournée dans six régions du pays.



‘’Nous avons visité des chantiers tels que le projet de construction et d’équipement de la maison des femmes et des artères, piloté par le promovilles. Nous avons vu un changement réel de cadre’’, a souligné M. Ka.



Il a rappelé que la région de Tambacounda a bénéficié d’une enveloppe de plus de 9 milliards de FCFA de l’Etat du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du Promovilles.



‘’C’est la plus grosse enveloppe sur tout le territoire et cela permettra de mettre en place un linéaire de 13, 7 km de voirie assainie, éclairée et toute neuve’’, a-t-il ajouté.



Le programme comporte également un volet éclairage public sur 12 kilomètres, soit 417 lampadaires qui seront répartis entre 13 quartiers. Au total, 1.986 ménages seront directement impactés, indique un document du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



Le Promovilles va par ailleurs aider à aménager des espaces dans certains quartiers de la commune de Tambacounda difficiles d’accès surtout pendant la saison des pluies, à cause de la rivière Mamacounda et du manque d’infrastructures routières.



Située à la sortie de la Ville, la gare des gros porteurs en chantier est également ‘’un bijou pour la région de Tambacounda et la sous-région’’, a estimé M. Ka.



Il a ainsi invité la municipalité à une gestion transparente et collégiale de ce joyau, une fois les travaux exécutés.



‘’La gare des gros porteurs sera un environnement ou quelques activités économiques se tiendront pour développer la ville au-delà du transport’’, a relevé Samba Ndiobène Kâ invitant l’entreprise en charge des travaux de redoubler d’effort pour terminer le chantier.





SDI/AKS