Foundiougne, 31 jan (APS) - Le responsable des ouvrages d’art de l’Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), Cheikh Thiam, a annoncé vendredi la construction prochaine d’un tronçon routier Passy-Foundiougne-Fatick pour permettre aux véhicules poids lourds d’accéder au terminal pétrolier de Ndakhonga.



Ce projet d’AGEROUTE a été étudié en relation avec la mairie de Foundiougne, a précisé M. Thiam dans un entretien avec l’APS.



La route nationale N° 9 qui traverse l’agglomération de Foundiougne aura comme prolongement sur le bras de mer le Saloum, le pont à péage, a-t-il indiqué.



Or, cette infrastructure risque de faire un appel de trafic avec les véhicules poids lourds maliens ou autres pour accéder au terminal pétrolier de Ndakhonga, a-t-il relevé, ajoutant qu’il ne fallait pas laisser ces poids lourds traverser la ville de Foundiougne.



Pour éviter aux véhicules poids lourds d’accéder au terminal pétrolier de Ndakhonga à partir de la route nationale 9, ’’nous avions étudié avec la mairie un tracé alternatif de route’’, a dit Cheikh Thiam.



Selon lui, ’’ce tracé alternatif du tronçon Passy-Foundiougne -Fatick prévoit un contournement de la ville de Foundiougne pour permettre aux véhicules poids lourds de circuler vers le terminal pétrolier de Ndakhonga en contournant la ville de Foundiougne’’.



Le port de Foundiougne-Ndakhonga est constitué de deux composantes situées de part et d’autre des rives du bras de mer le Saloum, c’est à dire à Ndakhonga et à Foundiougne.



Foundiougne est doté d’une annexe de gare maritime dédiée aux passagers venant de la localité, alors que Ndakhonga abrite l’essentiel des infrastructures portuaires et du terminal pétrolier.