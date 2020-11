Ziguinchor, 28 nov (APS) – Le ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, a procédé au lancement de travaux de voirie d’un coût de 5 milliards de francs CFA, samedi, à Ziguinchor (sud), a constaté l’APS.

‘’La ville de Ziguinchor est dotée d’une enveloppe de plus de 5 milliards de francs CFA, pour une durée de cinq années, pour la construction de plusieurs infrastructures, dont une voirie de sept kilomètres’’, a expliqué M. Guèye.

Les travaux de voirie entamés dans la commune chef-lieu de région sont effectués par le Programme d’appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal.

Accompagné de ses collaborateurs, Oumar Guèye a dirigé la cérémonie d’inauguration d’un centre d’état civil, à l’hôpital régional de Ziguinchor. Le nouveau centre concentre les services d’état civil de 21 communes de la région de Ziguinchor. Il a coûté 120 millions de francs CFA, selon M. Guèye.

Un édifice public baptisé Ziguinchor City Center, dont le coût est estimé à 1,6 milliard de francs CFA, fait partie des infrastructures dont il a lancé les travaux.

Les premières pierres d’un centre dédié aux jeunes du quartier Kansaudy et d’une maternité ont été posées en présence du ministre des Collectivités territoriales. L’aménagement des berges de Bodody a également démarré.

‘’Le désenclavement de la Casamance est réglé, avec des investissements massifs dans les domaines aérien, maritime et terrestre’’, a dit M. Guèye, énumérant le dragage du fleuve Casamance, la mise en service de navires assurant le transport de personnes et de marchandises entre Ziguinchor et Dakar, et l’aide fournie par l’Etat à la filière anacarde.

La construction du pont de la Sénégambie (sur le fleuve Gambie), la modernisation du port de Ziguinchor, la construction d’un complexe frigorifique de 2.000 tonnes et la construction (en cours) du mémorial du musée ‘’Le Joola’’ sont la preuve que l’Etat est en train de désenclaver la Casamance, selon le ministre des Collectivités territoriales.