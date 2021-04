Bettenty, 12 avr (APS) - Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, a appelé dimanche les acteurs de ce secteur économique à préserver et entretenir les infrastructures et équipements réalisés par l’Etat.

’’J’appelle les acteurs à entretetenir les insfrastructures et équipements réalisés à coup de milliards de francs CFA avec l’argent du contribuable’’, a lancé M. Ndoye à l’étape de l’île de Bettenty (Foundiougne) de sa tournée de deux jours dans la région de Fatick.

Venu s’enquérir de l’état des insfrastrutures et des besoins des acteurs locaux, il a déploré, ’’le défaut d’entretien et de réparation’’ des équipements des sites visités.

’’Le défaut d’entretien et de réparation de ces infrastructures impacte sur leur durée de vie’’, a-t-il ajouté en présence des acteurs locaux du secteur de la pêche.

Alioune Ndoye a tour à tour visité des infrastructures dans les localités de Djiffer, Fatick, Ndangane, Missirah où encore dans l’île de Bettenty.

’’Partout, a-t-il souligné, le constat est que nous notons une faiblesse dans le mode de gestion et d’entretien des infrastsrutures et équipements du secteur’’.

’’De ce fait, nous appelons, les acteurs à davantage s’organiser mais aussi les mairies en tant que démembrement de l’Etat à s’impliquer dans la gestion des infrastructures du secteur de la pêche’’, a lancé M. Ndoye par ailleurs maire de la commune de Dakar-Plateau.



Accompagné des autorités administratives et locales du département de Foundiougne, le ministre a offert des équipements aux femmes transformatrices et au Comité local de péche artisanale (CLPA) du village de Béttenty.

La visite du ministre Alioune Ndoye à Fatick entre dans le cadre d’une tournée nationale initiée par son département pour ’’diagnostiquer les besoins en investissement, en équipement et en accompagnement’’ du secteur de la pêche.

AB/OID