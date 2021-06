Fass Boye (Thiès), 21 juin (APS) - Le ministre sénégalais des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, a confirmé le gel de la délivrance d’agrément pour l’installation de nouvelles usines de farine de poisson dans le pays.



Le ministère des Pêches a gelé l’octroi d’agrément pour l’installation de nouvelles usines de farine de poisson, au nombre de six dans l’ensemble du pays, a-t-il notamment indiqué lors d’un déplacement à Fass Boye, une localité de la région de Thiès (Ouest)



Venu remettre un appui financier de 15 millions de francs aux pêcheurs de la zone dont le matériel de pêche a été détruit par des bateaux en 2019, Alioune Ndoye a assuré avoir refusé plusieurs demandes allant dans le sens de l’installtion de nouvelles usines depuis son arrivée à la tête du département ministériel.



Interpellé sur la question de l’usine de farine de poisson Barna de Kayar, il fait savoir qu’elle dipsose d’un agrément en bonne et due forme.



La présence de cette unité de transformation a été récemment fustigée, lors d’une marche, par des populations riveraines qui se plaignent des mauvaises odeurs qu’elle dégage.



Alioune Ndoye a précisé que les six fabriques de farine de poisson installées avant la décision de gel, sont ’’en règle’’, puisque disposant de leur agrément.



’’On est un État de droit, quand les gens ont leur droit, vous ne pouvez pas vous asseoir dessus’’, a-t-il relevé.



