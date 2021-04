Fatick, 10 avr (APS) - La directrice générale de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA), Tening Sène, invite le secteur privé à investir dans la filière production d’alevins, en vue de la satisfaction de la forte demande.

‘’Nous appelons le secteur privé (…) à investir dans la filière production d’alevins en raison de la forte demande’’, a-t-elle dit à l’APS au cours d’une visite de deux jours qu’effectue le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, dans la région de Fatick (centre), depuis vendredi.

M. Ndoye est venu discuter avec les acteurs locaux de la pêche et s’enquérir de l’évolution des infrastructures de pêche en construction dans la région.

‘’L’ANA ne peut pas, seule, satisfaire la forte demande d’alevins. Il faut que le secteur privé s’y mette. La contrainte majeure, c’est qu’on n’arrive pas à satisfaire la demande’’, a dit Tening Sène, qui prend part à la visite qu’effectue le ministre des Pêches et de l’Economie maritime.

L’ANA encourage la participation des opérateurs économiques à la production d’alevins, d’autant plus que l’écloserie de poissons de Fatick, destinée à ladite région et à celles de Thiès (ouest), Diourbel, Kaolack et Kaffrine (centre), n’est pas assez grande pour satisfaire la demande en alevins, selon Mme Sène.

L’Agence nationale de l’aquaculture va aider à la construction d’écloseries privées dans les régions du centre du pays, a-t-elle dit, relevant que l’aliment destiné aux alevins et aux poissons, importé d’autres pays, est quelquefois introuvable.

‘’C’est pour cela aussi que nous appelons le secteur privé à investir dans l’installation de fabriques d’aliments pour les alevins’’, a ajouté la directrice générale de l’ANA.

L’unité de fabrication d’aliments qui existe à Fatick a une capacité de production journalière de huit tonnes, a indiqué Tening Sène, déplorant qu’elle ne fonctionne pas régulièrement.