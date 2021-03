Pikine, 26 mars (APS) – L’Association des mareyeurs du Sénégal, par la voix de son président, Thierno Mbengue, a réclamé, vendredi, la levée de l’interdiction de l’importation du mulet à partir de la Mauritanie.



"Nous invitons le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime à revoir sa décision interdisant l’importation du mulet à partir de la Mauritanie. Cette décision a été prise sans concertation avec les acteurs de la pêche’’, a-t-il notamment déclaré.



Il intervenait lors d’une de remise de masques de protection et de kits sanitaires à des mareyeurs, transformatrices de poisson et autres acteurs de la pêche. Une cérémonie organisée au Marché central au poisson de Pikine.



Le président de l’Association des mareyeurs du Sénégal a soutenu que cette interdiction d’importation avait mis au chômage beaucoup d’acteurs de la filière à travers le pays.



Ce ne sont pas seulement les acteurs mauritaniens qui faisaient entrer ce produit au Sénégal. ’’Des sénégalais s’y activaient en collaboration avec des partenaires établis dans ce pays’’, a fait valoir Thierno Mbengue.



