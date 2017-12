Dakar, 22 déc (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce "un vent fort" de secteur nord-est pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h, sur la Garde-Côte, Dakar, la Petite Côte et la Casamance, entre vendredi et dimanche.

Dans un bulletin spécial transmis à l’APS, l’ANACIM recommande "une vigilance absolue’’ et prévient que "des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle’’ sont à prévoir au cours de cette période.

Aussi les usagers de la mer sont-ils invités à se tenir régulièrement au courant de l’évolution de cette situation.