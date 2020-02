Mbour, 21 fév (APS) – L’Agence des Etats-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID) organise, à partir de mardi prochain, un atelier d’évaluation de l’interdiction de la pêche nocturne des petits pélagiques et d’échanges sur les missions des Conseils locaux de pêche artisanale (CLPA), annonce un communiqué reçu à l’APS.

Cette rencontre de deux jours se tient dans le cadre du projet ‘’DEKKAL GEEJ’’. La cérémonie officielle de cet atelier est prévue à partir de 9 heures dans un hôtel de Mbour (ouest), précise la même source qui explique que ‘’DEKKAL GEEJ’’, un projet de cinq ans, émane de l’Initiative alimentaire pour l’avenir (Feed the Future) et du programme de résilience et de conservation de la biodiversité de l’USAID.

‘’DEKKAL GEEJ’’ fait suite au projet USAID/COMFISH et est mis en œuvre à travers un accord de coopération entre l’USAID et Winrock international et ses partenaires stratégiques.

Les principaux partenaires de mise en œuvre sont, entre autres, des structures gouvernementales, organisations du secteur privé, organisations professionnelles de la pêche, universités et instituts de recherche, organisations non-gouvernementales (ONG) dans le secteur de la pêche, de la Biodiversité et des Moyens d’existence.

La vision du projet est d’établir d’ici 2024 ‘’un système de gestion des pêches durable, équitable et inclusif’’, avec comme objectifs, la conservation de la diversité biologique, la régénération des stocks prioritaires, le renforcement de la résilience des communautés et de la sécurité alimentaire, et une contribution accrue au PIB et au niveau de vie des populations, explique le texte.