Saly-Portudal (Mbour), 22 déc (APS) – La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) occasionne une perte annuelle de 150 milliards de francs CFA au Sénégal, a révélé lundi, Jon Anderson, responsable du projet Winrock feed the future (USAID-Dekkal Geej).

’’Les navires de pêche industrielle non autorisés, en particulier, ont contribué au pillage des ressources halieutiques dans des proportions énormes. Rien qu’au Sénégal, il en résulte une perte annuelle de 150 milliards de francs CFA’’, a-t-il déclaré.

La pêche INN est devenue l’’’une des principales menaces maritimes’’ auxquelles est confrontée la ressource halieutique dans la région ouest-africaine, a dit M. Anderson.



Il s’exprimait au cours d’un atelier d’échanges sur la cogestion et sur les instruments et cadres juridiques de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Cet atelier de deux jours (21-22 décembre), qui se tient à Saly-Portudal (Mbour, ouest), entre dans le cadre du projet Feed the future Sénégal- Dekkal Geej de l’Agence des Etats-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID).

’’La cogestion tout comme la lutte contre la pêche INN nous obligent à travailler ensemble pour un système de gestion des pêches durable, équitable et inclusif et pour une réduction des énormes pertes liées à la pêche INN. Telle est la vision et le souhait de Dekkal Geej, d’ici 2024’’, a indiqué Jon Anderson.

Il se réjouit de constater que le gouvernement, dans une démarche d’anticipation, a créé, en 2008, les Conseils locaux de pêche artisanale (CLPA), pour une ’’gestion concertée et durable’’ des ressources halieutiques.

’’La cogestion, qui exige la disponibilité de moyens humains et financiers soutenus, reste un concept évolutif. Au-delà des perceptions parfois différentes des acteurs clés impliqués dans sa mise en œuvre, la loi portant Code de la pêche marine, a apporté de nouvelles dispositions qui sont importantes à connaître’’, a fait observer Anderson.

Winrock feed the future (USAID-Dekkal Geej) est un programme de cinq ans, lancé le 14 novembre 2019 à Ngaparou, dans le département de Mbour. Il s’inscrit dans le cadre de l’Initiative alimentaire pour l’avenir (Feed the future Sénégal).

Il vise à améliorer la gestion durable des pêches, en vue d’une biodiversité et d’une résilience des communautés.