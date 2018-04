"D’une durée de 5 ans, le projet PESCAO a pour objectif de renforcer la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l’Ouest par une meilleure coordination des politiques nationales", rapporte le communiqué.

Il ajoute que ce projet "doté d’un budget de plus de 9 milliards 800 millions FCFA permettra d’améliorer le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches sur le plan national et régional".

Il appelle à "un partenariat entre l’Agence européenne du contrôle des pêches, la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) de Dakar et le Comité des pêches pour le centre Ouest du Golfe de Guinée", pour contribuer à améliorer la gestion des réserves halieutiques.

A terme, il devrait permettre d’améliorer de manière "plus significative" le développement économique et à la lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.

Dakar, 30 avr (APS) - Le projet PESCAO de l’Agence européenne des pêches destiné à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) sera lancé, jeudi à 15h, à l’hôtel Le Lagon 2, annonce un communiqué transmis à l’APS.