Saly-Portudal (Mbour), 22 déc (APS) - Le poisson, denrée "extrêmement importante" pour la sécurité alimentaire et la création d’emplois et de richesses, constitue un "véritable facteur de stabilité sociale" dans les pays africains a indiqué le président de l’Association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale de Mbour (APRAPAM), Gaoussou Guèye.







Gaoussou Guèye s’exprimait mercredi à Saly-Portudal lors d’un atelier d’information et de sensibilisation sur la transparence dans le secteur des pêches au Sénégal.



M. Guèye qui a salué l’inscription du Sénégal à l’initiative pour la transparence dans la pêche (FiTi) a invité les autorités à trouver des moyens qui permettront de mieux gérer le poisson.



"La transparence ne doit pas être un simple slogan, mais une pratique cohérente avec l’implication de tous les acteurs et autres parties prenantes et ministères sectoriels" a-t-il dit.



Gaoussou Guèye a partagé ses préoccupations par rapport à la transparence dans nos pays notamment avec le droit de réserve des fonctionnaires, le cas de force majeure et le pouvoir discrétionnaire du ministre qui "peut passer outre" une position des acteurs de la pêche.



Quand le fonctionnaire, un conseiller en principe a un droit de réserve, "c’est parce qu’il a d’autres ambitions, ça pose problèmes", a estimé M. Guèye, ajoutant que le cas de force majeure est brandie lorsque l’Etat a en besoin.



C’est pourquoi, le président de l’APRAPAM a souligné que "la transparence ne doit pas seulement se limiter à l’accès à la ressource. Il faut aussi voir comment les milliards investis dans les projets et programmes sont exécutés".



"On a compris, dans nos pays, que 80% des projets des programmes et projets sont destinés à des séminaires et des consultances qui n’ont aucun impact sur la gestion de la ressource et sur les communautés côtières. C’est un problème !", a-t-il déploré.









