Dakar, 8 fév (APS) - Le président Macky Sall a demandé mercredi à son gouvernement de s’atteler à l’"édification d’un grand marché au poisson à Mbour" (ouest), annonce le communiqué du dernier conseil des ministres.

Il a aussi appelé ses collaborateurs à "hâter la réforme et la modernisation du marché central au poisson de Pikine" (ouest).

S’exprimant lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, M. Sall a demandé aux membres du gouvernement d’"examiner les modalités de mise en place, au niveau des zones de pêche, d’une véritable économie de la pêche".

Il leur a suggéré de faire aménager "des périmètres collectifs dédiés au développement de l’aquaculture et d’activités industrielles et commerciales annexes", rapporte le communiqué signé du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.

Le chef de l’Etat a aussi demandé au gouvernement de "finaliser le processus de recensement et d’immatriculation des pirogues" et d’"accélérer l’octroi des financements" aux acteurs de cette branche de l’économie sénégalaise, pour leur faciliter "l’acquisition et le renouvellement des moteurs hors-bords".

Macky Sall a également invité ses collaborateurs à "déployer une campagne de sensibilisation des acteurs de la pêche, notamment sur le respect du dispositif législatif et réglementaire national, ainsi que les accords sous-régionaux et bilatéraux signés par le Sénégal" dans ce domaine.

Il a réclamé la poursuite des "efforts de réalisation d’ouvrages, d’infrastructures de pêche, et d’encadrement des acteurs de ce sous-secteur, qui assure l’approvisionnement prioritaire des ménages en produits halieutiques et contribue (…) à notre politique de sécurité alimentaire".