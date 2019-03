Saly-Portudal (Mbour), 6 mars (APS) – Le secteur des pêches, une composante essentielle du développement rural, joue un rôle stratégique et de soutien à la croissance de l’économie nationale, a affirmé Mamadou Goudiaby, directeur des pêches maritimes (DPM).

"La pêche est une composante essentielle du développement durable et joue un rôle stratégique et de soutien à la croissance de notre économie nationale, en contribuant à la réduction du déficit de la balance des paiements et chômage", a-t-il fait noter.

M. Goudiaby s’exprimait mercredi à Saly-Portudal (Mbour, ouest) à l’ouverture d’un atelier d’élaboration et de validation du plan d’action participatif visant à appuyer les actions de l’axe 2 de la stratégie nationale des AMP du Sénégal (SNAMPS) relatives à une pêche durable dans les AMP de Cayar, Joal-Fadiouth et Sangomar.

"Malheureusement, nombreux sont les pêcheurs pratiquant la pêche de capture qui sont confrontés à des difficultés d’exploitation et à des problèmes délicats (...)", a-t-il relevé.

Mamadou Goudiaby a soutenu que l’accès aux ressources naturelles et leur utilisation sont les principaux "sujets de controverse". Les ressources naturelles renouvelables et les stocks de poisson disparaissent faute de gouvernance rationnelle, a indiqué le DPM.

"La nouvelle Lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l’aquaculture (LPSDPA), qui couvre la période 2016-2023, devra permettre de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, à la croissance économique et au développement local, (...)", a-t-il fait noter.