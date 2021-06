Fass Boye (Thiès), 22 juin (APS) - Les autorités sénégalaises sont dans une dynamique de réduction des bateaux qui pêchent sur les côtes du pays, a indiqué le ministre des Pêches Alioune Ndoye.



La flotte qui s’activait sur les côtes sénégalaises au cours de l’année 2020 était de 129 bateaux sénégalais et 32 étrangers, a-t-il rappelé lundi au terme d’une rencontre avec des pêcheurs de Fass Boye, une localité de la région de Thiès.



Le ministre des Pêches était venu leur remettre une enveloppe de 15 millions en guise de compensation pour leur matériel détruit en 2019 par des bateaux.



Sur les 32 bateaux autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises, les 31 sont de l’Union européenne et un du Cap-Vert.



’’Nous sommes dans une logique de réduction, parce que la mer l’exige’’, a dit le ministre, en langue wolof.



Selon lui, certains de ces bateaux ne se sont pas encore vu renouveler leur agrément, n’ayant pas encore rempli les conditions qui leur ont été posées.



Il a ajouté toutefois qu’une réduction qui ne concernerait que les bateaux de pêche industrielle, en laissant de côté la pêche artisanale, serait sans effet.



Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime a par ailleurs noté que les moyens de surveillance des côtes sénégalaises sont en train d’être renforcés, avec notamment l’acquisition d’un avion et l’équipement de la marine nationale, ces derniers jours.



’’Pour la première fois, le Sénégal a son propre avion, flambant neuf, équipé de toutes les technologies pour surveiller la mer’’, s’est-il réjoui, ajoutant que l’appareil a été livré au Sénégal.



Il a rappelé que le Sénégal était jusque-là, appuyé par la France dans la surveillance de la mer.



En plus de cet appareil de surveillance côtière, les autorités ont dégagé les financements nécessaires pour que six navettes de surveillance qui étaient tombées en panne depuis des années, retournent auprès de leur constructeur naval en France, pour des réparations, a-t-il dit.



ADI/AKS