Mbour, 29 avr (APS) – Le sénégalais Gaoussou Guèye a été porté, pour un mandat de trois ans, à la tête de la Plateforme des acteurs non étatiques de la pêche artisanale et de l’aquaculture en Afrique de l’ouest (PANEPAO/WANSAFA), annonce un communiqué transmis à l’APS, dimanche.









La mise sur pied de cette nouvelle structure lors d’une assemblée générale constitutive tenue à Abuja, au Nigéria, du 21 au 23 mars dernier est, selon la source, "le résultat d’un long processus participatif de concertations, d’information et de production collective de documents".



Lequel processus a été initié depuis la réunion de coordination des organisations régionales des acteurs non étatiques en Afrique organisée en août 2015 à Nairobi (KENYA) par le Bureau interafricain des ressources animales de l’Union Africaine (UA-BIRA), appuyée par la suite par le NEPAD, la FAO, la CEDEAO et l’UE, renseigne le texte.

L’assemblée générale, après adoption des statuts et du règlement intérieur, a mis en place un Conseil régional de coordination composé des représentants des différentes catégories d’acteurs non étatiques (ANE) membres de la PANEPAO dans les domaines de la pêche artisanale maritime, de l’appui et du renforcement des capacités.



Le communiqué fait noter que ces acteurs évoluent également dans l’accompagnement des organisations professionnelles de la pêche artisanale et continentale, de l’aquaculture, de la gestion durable des ressources, de la fourniture de soutien aux acteurs non étatiques régionaux et nationaux.

Selon les responsables de cette plateforme, sa reconnaissance légale est en cours au Sénégal qui abrite son siège.

Le Bureau qui a été élu se présente comme suit :

- Président : Gaoussou Guèye (CAOPA, Sénégal)

- Vice-président : Lukman Adegoke Agbabiaka(FISON, Nigéria)

- Secrétaire Général : Moussa Mbengue (ADEPA, Sénégal)

- Trésorier : Ramatou ABDOU BEIDI (FNGPN, Niger)

- Trésorière Adjointe : Theresa Sia Boyon (IAFA, Libéria)

- Secrétaire au développement des initiatives : Barthelemy Jean Auguste BATIENO (PRCM)

- Secrétaire à la communication : Abdoulaye Kontao (CNOPFPM, Mali)

ADE/PON