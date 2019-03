Saly-Portudal (Mbour), 6 mars (APS) – Le président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale (CAOPA), Gaoussou Guèye, a rappelé mercredi le rôle fondamental des aires marines protégées (AMP) dans la gestion durable des ressources halieutiques.



Les AMP contribuent aussi à la conservation de la biodiversité marine et côtière et à l’amélioration des conditions d’existence des communautés locales de pêche artisanale, a-t-il indiqué.

‘’Aujourd’hui, il est extrêmement important de gérer les ressources naturelles d’une manière responsable, transparente et participative, pour aller vers leur durabilité. Et les AMP y jouent un rôle primordial’’, a insisté M. Guèye.



Il intervenait au cours d’un atelier d’élaboration et de validation du plan d’action participatif visant à appuyer les actions de l’axe 2 de la stratégie nationale des AMP du Sénégal (SNAMPS) relatives à une pêche durable dans les AMP de Cayar, Joal-Fadiouth et Sangomar.

‘’Chez nous, au Sénégal, il faut que les gens aient le courage et l’audace de le dire, de dire qu’on a très mal géré nos ressources [...]. C’est ce qui a fait que nos pêcheurs sont obligés d’aller dans d’autres pays pour pêcher’’, s’est désolé Gaoussou Guèye.

Il estime qu’’’il est grand temps que les gens se concertent pour situer les responsabilités et voir comment restaurer les ressources halieutiques d’abord, et les gérer de manière responsable, transparente, afin qu’elles puissent servir, à l’avenir, les générations futures’’.

Il soutient que pour aller vers une gestion durable des ressources halieutiques, il faut d’abord connaître leur état, pour pouvoir aller vers une gestion durable, responsable et transparente, dénonçant ‘’une surexploitation’’ des ressources halieutiques au Sénégal et la ‘’surcapacité’’ des pirogues.