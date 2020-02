Mbour, 14 fév (APS) – Le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) est en train de réaliser un complexe de séchoirs solaires d’une valeur de 50 millions de francs CFA au profit des femmes transformatrices de produits halieutiques de Mballing (Mbour, ouest), a appris l’APS de son directeur général, Mamadou Ndione.

Cette infrastructure, dont la réalisation est confiée à l’Institut de technologie alimentaire (ITA), vise ‘’deux objectifs majeurs’’. Ils consistent à ‘’agir sur les coûts et sur l’hygiène dans la transformation des produits halieutiques’’ et à ‘’renforcer la qualité de l’offre nationale et exportable avec une valorisation effective des produits halieutiques’’, précise M. Ndione.



Ce complexe de séchoirs solaires va contribuer ’’énormément’’ à la modernisation du sous-secteur de la transformation des ressources halieutiques dans cette partie du pays.

Selon une étude intitulée ‘’La situation des femmes transformatrices de produits halieutiques et leur contribution socio-économique au Sénégal’’, réalisée par Enda Graf Sahel, la transformation artisanale est une pratique très ancienne au Sénégal.



Selon l’étude, la transformation artisanale joue ainsi un "rôle important’’ dans la satisfaction de la demande nationale en protéines animales mais aussi dans l’équilibre de la balance des paiements par le biais des exportations. Elle contribue également à la valorisation des ressources halieutiques, participant ainsi à une réduction des pertes post captures.

Au niveau des différents sites du pays tout comme celui de Mballing, l’activité de transformation emploie majoritairement beaucoup de femmes. Mais, un nombre relativement important d’hommes s’activent à différents niveaux du processus de transformation artisanale des produits halieutiques.

Elle contribue ainsi à la création d’emplois et à la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, elle représente un moyen de démocratisation de l’accès aux produits halieutiques, surtout pour les populations de l’intérieur du pays.

Du point de vue économique, la transformation artisanale constitue une source importante de création de richesse au bénéfice de l’économie locale et nationale.

Toutefois, le niveau de contribution socioéconomique de l’activité de transformation artisanale des produits de la pêche au niveau local n’est pas bien connu. Or, il est important de mesurer cette contribution de manière régulière afin d’avoir une visibilité sur l’évolution de ce sous-secteur, fait remarquer l’étude.