Yoff (Dakar), 11 nov (APS) - Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, a promis de poursuivre les concertations avec les acteurs du secteur en vue de la mise en œuvre des initiatives du chef de l’Etat, pour développer le secteur, de concert avec les pays voisins.

‘’Nous allons continuer à parler avec les acteurs et les partenaires du secteur de la pêche’’, a-t-il dit à des journalistes à la fin d’une visite qu’il effectuait au quai de pêche de Yoff, à Dakar.

Alioune Ndoye était compagné de ses homologues mauritanien, Dy Ould Zein, et gambien, James Gomes, et du ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Il a promis de ‘’poursuivre les concertations avec les acteurs’’.

Selon Alioune Ndoye, cette visite du quai de pêche de Yoff fait partie de l’exécution des initiatives du président de la République, Macky Sall, pour le développement du secteur, lesquelles ont été prises ‘’de concert avec ses homologues de la Gambie, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau’’.

M. Ndoye a reçu ses homologues gambien et mauritanien, jeudi, à Diamniadio (ouest), pour discuter avec eux de la pêche dans les trois pays et la Guinée-Bissau.

‘’La coopération entre nos Etats, pour un développement commun, apportera une contribution importante au renforcement du poids économique de nos pays et offrira des opportunités à travers le renforcement du dialogue et la synergie des actions’’, a assuré Alioune Ndoye.