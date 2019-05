Dakar, 16 mai (APS) - Le président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (COAPA), Gaoussou Guèye, a appelé jeudi le gouvernement sénégalais à revoir les subventions sur le carburant accordées aux pêcheurs sénégalais.



"Elles restent une chose à revoir car le produit pêché est vendu ailleurs, alors que la détaxe est pour le pêcheur sénégalais", a indiqué M. Guèye, au cours d’un point de presse, en marge de la clôture d’un atelier régional sur les négociations de l’OMC sur les subventions à la pêche et leurs enjeux pour la région.



Le président de la COAPA estime que les subventions peuvent favoriser la surexploitation des ressources. Il préconise l’ouverture de concertations pour réfléchir sur l’enjeu qu’elles présentent ainsi que sur leur impact.



Il a par ailleurs souligné la nécessité d’associer les charpentiers à la réflexion et à la mise en œuvre du projet des pirogues en fibres de verre.



"Elles sont non seulement insubmersibles, mais leur durée de vie est longue", a avancé le président de la COAPA, saluant l’option du gouvernement de remplacer les pirogues en bois.