Dakar, 8 juin (APS) – Une conférence de plaidoyer pour la transparence dans la gouvernance des pêches et la gestion des petits pélagiques s’est ouverte samedi à Dakar en présence de la ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Aminata Mbengue Ndiaye, a constaté l’APS.





Cette conférence est notamment à l’initiative de la Coalition nationale de plaidoyer, appuyée par l’Association ouest-africaine pour le développement de la pêche (ADEPA) dans le cadre d’un projet dédié à la gestion durable des petits pélagiques et de leurs sites critiques, a expliqué Moussa Mbengue, secrétaire exécutif de l’ADEPA à son ouverture.





‘’Cette conférence entre dans le cadre du plan d’action de l’ADEPA destiné à appuyer les organisations de la société civile à mettre en œuvre des initiatives pour l’amélioration de la gouvernance et la transparence dans la pêche des petits pélagiques’’, a fait savoir Mbengue.





‘’Le thème de cette conférence marque l’importance socioéconomique et environnementale de ces pêcheries. Il traduit également le rôle central des acteurs dans la durabilité de l’exploitation et la transparence de la gestion des petites pélagiques’’, a de son côté expliqué, la ministre de la Pêche et de l’Economie maritime.





Aminata Mbengue Ndiaye a rappelé que les pêches continentales et maritimes contribuaient significativement à la sécurité alimentaire et à la création de revenus particulièrement pour les populations installées le long des côtes.





‘’La pêche maritime contribue à hauteur de 3, 2 % du PIB national et constitue le premier poste d’exportation avec 244, 16 milliards de Francs Cfa de recettes d’exportation en 2017’’, a-t-elle fait valoir.





Elle a ajouté que la consommation nationale de per-capita (29, 9 kg par an) est largement au-dessus de la moyenne mondiale de 18 kilogrammes, assurant également plus de 70 % des besoins de protéines d’origine animale.







