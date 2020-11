Saint-Louis, 9 nov (APS) – Une centaine de jeunes pêcheurs du quartier de Guet-Ndar, à Saint-Louis (nord), participent à une formation sur les techniques de pisciculture ouverte samedi sous l’égide de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), a appris l’APS.



Le directeur général de l’ADEPME a souligné que le secteur de la pisciculture était en pleine expansion dans le monde alors que les acteurs locaux peinent encore à maîtriser les techniques.



‘’Nous disposons de spécialistes qui peuvent les former et les orienter pour leurs permettre de bien mener la pisciculture, une manière de leur montrer que l’espoir n’est pas mort et qu’il y a des opportunités, des possibilités’’, a expliqué Idrissa Diabira.



Il a indiqué que l’ADEPME avait répondu favorablement à la demande de formation de jeunes de Guet-Ndar, soucieux de se former dans la pisciculture,



Au terme de la formation, les jeunes vont disposer d’atouts et une assistance technique pour accéder au financement et à l’insertion dans l’économie, a promis Idrissa Diabira.





