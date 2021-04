Saly-Portudal (Mbour), 27 avr (APS) - La 22ième assemblée plénière du Haut conseil du dialogue social (HCDS) s’est ouverte mardi à Saly-Portudal (Mbour, ouest) par la présidente de l’institution, Innocence Ntap Ndiaye.

Cette rencontre va faire l’évaluation du programme d’activités annuel réactualisé de 2020, l’examen et l’adoption du projet de programme d’activités annuel 2021 du HCDS.

’’Depuis sa mise en place, le HCDS s’est organisé de telle sorte que ses membres et les citoyens de manière générale, puissent mesurer son efficacité et celle de son action. Et pendant deux jours, nous allons procéder à cet exercice et après, définir les lignes pour les prochaines activités’’, a déclaré Innocence Ntap Ndiaye.

Dans la vie d’une institution comme le HCDS, l’évaluation et l’adoption du budget est un ’’acte fondamental’’, a fait valoir Mme Ndiaye pour qui, il s’agit de mesurer le niveau de réalisation de l’année écoulée et de fixer les projets de l’année en cours.

’’Avec l’adoption de son cadrage budgétaire 2020-2022, arrimé au plan d’actions prioritaires 2019-2023 du Plan Sénégal émergent (PSE) et intégrant la nouvelle orientation du budget-programme, le HCDS s’est résolument engagé dans une véritable prospection pluriannuelle’’, a dit la présidente du HCDS.

En outre, au-delà de ses conséquences sur l’exécution normale des activités de promotion du dialogue social envisagées par l’institution tripartite nationale de dialogue social, la pandémie de Covid-19 a mis en exergue un certain nombre de défis et rendus plus actuels des problématiques que les mandants tripartites doivent relever et prendre en charge.

ADE/OID