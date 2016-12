Mbour, 23 déc (APS) – La Coalition des acteurs de la pêche appelle à mettre fin à "la destruction du secteur halieutique et à l’appauvrissement des pêcheurs".





Des mareyeurs et autres pêcheurs artisanaux membres de l’Union patronale des mareyeurs-exportateurs du Sénégal (UPAMES), du Groupement des armateurs et industriels de pêche du Sénégal (GAIPES) viennent d’adresser une lettre au chef de l’Etat, Macky Sall.



Dans leur missive, ils mettent en garde contre une éventuelle signature d’un protocole ou d’un accord de pêche avec la Russie. Selon eux, le retour des bateaux russes porterait "un coup très dur" à la pêche artisanale et aux industries de transformation.



Ils comptent à cet effet sur "le soutien actif’’ du président de la République dans l’hypothèse d’une négociation qui serait en cours dans ce sens.



"Cette démarche serait en contradiction avec les engagements pris lors de votre campagne électorale de 2012 et le discours solennel que vous avez prononcé à Kayar, le 07 janvier 2014, nous confirmant l’arrêt définitif de la pêche de poissons pélagiques par des navires étrangers", ont-il rappelé dans cette lettre dont copie a été transmise jeudi à l’APS.



Ils estiment qu’il serait "regrettable" de constater le retour de ces navires.



Selon eux, le poisson pélagique est l’aliment de base des populations sénégalaises et l’espèce halieutique que capture majoritairement la pêche artisanale, fournissant près de 70% des protéines animales consommées au Sénégal.



"Nos ressources halieutiques que nous essayons de reconstituer avec des plans d’aménagement des pêcheries et des repos biologiques, suite à leur destruction massive par des pêcheurs étrangers, ne doivent pas être ouvertes à nouveau à l’exploitation par ces navires russes", estime la Coalition des acteurs de la pêche.



Et d’ajouter : "Nos 20 000 pirogues n’ont pas suffisamment de captures, bien que travaillant intensément sur ces ressources et éprouvant de plus en plus de difficultés pour trouver des licences de pêche dans les pays limitrophes. S’y ajoute que nos industries nationales de transformation n’ont pas assez d’approvisionnements de poissons pour maintenir les emplois de milliers de Sénégalais".



Ils disent ne s’inscrire en aucun cas "dans une démarche de contestation du rôle de l’Etat dans la définition de la politique des pêches ou d’ostracisme envers un pays étranger".



"Cependant, les orientations en matière de prélèvement sur les stocks de produits halieutiques doivent intégrer prioritairement les intérêts des acteurs nationaux, en particulier ceux des couches sociales les plus défavorisées".