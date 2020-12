Mbour, 25 déc (APS) – L’Association des communicateurs en pêche des radios communautaires et généralistes (ACPRCG) organise lundi et mardi prochains, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), un atelier d’élaboration de son plan d’actions triennal 2020-2021, annonce un communiqué parvenu vendredi à l’APS.

Cette activité a été initiée grâce à l’appui du Programme régional de conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM), précise la même source.

Elle permettra à cette association, qui regroupe des professionnels de l’information et de la communication, d’élaborer un ‘’document stratégique’’ qui sera leur feuille de route pour participer à la promotion du développement durable de la pêche, au bénéfice des acteurs et des communautés.

Voulant apporter leur contribution pour ‘’un secteur des pêches et de l’aquaculture durable, profitable à tous !’’, ces professionnels des médias présents sur tout le territoire sénégalais, ont porté sur les fonts baptismaux l’ACPRCG, au cours d’une assemblée générale constitutive tenue les 15 et 16 octobre derniers à Mbour.

Son but est de contribuer, aux côtés de l’Etat du Sénégal, des acteurs et autres parties prenantes, à ‘’une pêche responsable et durale, profitable aux populations et à l’économie nationale, à travers toute sa chaine de valeur’’, ajoute le communiqué.

ADE/MD