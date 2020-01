Dakar, 30 jan (APS) – Des discussions sont en cours à Rome, la capitale italienne, sur les possibilités d’élargir les activités d’un programme mondial de renforcement de la gouvernance dans les eaux internationales et de consolidation des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a annoncé la FAO.



Ces discussion ont notamment lieu en marge d’une réunion du comité directeur mondial du programme dénommé ZHJN (Zone marine hors juridiction nationale). Une rencontre devant s’achever ce jeudi, a indiqué l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture sur son site.



Ces échanges portent également sur les moyens d’améliorer la coordination entre les acteurs s’intéressant à l’utilisation durable des eaux internationales.



ZHJN, programme quinquennal financé à hauteur de 50 millions de dollars par le Fonds mondial pour l’environnement (FEM) et mis en œuvre par la FAO, a permis de faire ‘’d’énormes progrès en matière de protection de différentes espèces marines, comme les tortues de mer et les thons, a relevé un rapport de la FAO rendu public mercredi.



Ainsi, huit des treize principaux stocks de thon destiné au commerce ne font plus l’objet d’une surpêche dans les eaux internationale, tandis que le nombre des plus gros stocks de thon faisant l’objet de surpêche est passé de treize à cinq entre 2014 et 2019, souligne le rapport.



Selon la FAO, au moins six millions d’espèces de thon sont pêchées dans le monde chaque année pour une valeur annuelle des échanges s’élevant à près de 12 milliards de dollars en raison d’une forte demande et d’un nombre important de navires de pêche. Cela a été à l’origine d’une pression énorme sur les stocks de thon, fait-on savoir.



Des modifications dans le matériel de pêche ainsi que des formations sur les techniques pour protéger les espèces menacées ont contribué à sauver des mammifères marins, en particulier les dauphins et les tortures de mer, fait-on valoir de même source.



’’Entre 2013 et 2018, par exemple, la mortalité des mammifères marins qui sont restés emprisonnés dans les filets des bateaux de pêche pakistanais dans le nord de la mer d’Oman a baissé de 98 pour cent - passant de 12 000 en 2013 à moins de 200 en 2018, alors que la diminution de la capture accidentelle a également été possible grâce à des dispositifs de concentration de poissons utilisés pour attirer les poissons, qui sont plus respectueux’’, lit-on sur le document.



L’agence onusienne soutient qu’avant la création du Programme, il n’existait pas de lignes directrices pour les DCP (dispositifs de concentration de poissons) dans les océans Atlantique, Indien, Pacifique ou à l’ouest et au centre de l’océan Pacifique. En 2019, ils en ont tous été dotés.



Entre 2014 et 2019, le Programme a contribué à la création et à la protection d’écosystèmes marins vulnérables dans 18 nouvelles zones qui ont été fermées à la pêche, fait remarquer la FAO.



