Dakar, 25 avr (APS) – Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, s’est rendu, dimanche, dans la matinée, sur sites de débarquement des navires du port autonome de Dakar pour vérifier la conformité des déclarations faits aux autorités avec la réalité sur le terrain, a constaté l’APS.



‘’Je suis venu pour voir comment se passent les débarquements de navires de pêche. C’est une visite inopinée sur le terrain pour voir concrètement ce qui est débarqué, vérifier si ce qui est débarqué est en conformité avec les déclarations fournies aux autorités’’, a-t-il notamment déclaré à des journalistes.



Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime était accompagné de membres de son cabinet, d’officiels et d’experts du secteur de la pêche. Alioune Ndoye s’est engagé à communiquer prochainement sur le constat qu’il a fait lors de cette visite.





