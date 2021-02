Dakar, 3 fév (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall a invité mercredi le gouvernement à travailler à la mise en œuvre d’une "doctrine consensuelle de paiement des redevances" des fréquences radioélectriques, annonce le communiqué du Conseil des ministres.



"Le président de la République demande aux ministres en charge de la Communication et de l’Economie numérique, de veiller, en relation avec le CNRA et l’ARTP, à la mise en œuvre d’une doctrine consensuelle de paiement des redevances, d’optimisation de la gestion des fréquences radioélectriques et d’encadrement de leur cession", peut-on lire dans ce document.

Macky Sall, abordant "la question liée à la nécessité d’une régulation optimale des fréquences radioélectriques et de la consolidation du numérique comme pilier de la modernisation de l’audiovisuel", a informé les membres du gouvernement "avoir présidé, le vendredi 28 janvier 2021, une réunion dans ce sens, pour le renforcement de l’implantation de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), sur toute l’étendue du territoire national".

A cet égard, rapporte le communiqué du Conseil des ministres, le président Sall a rappelé "au Gouvernement son engagement permanent à impulser le développement et la professionnalisation du secteur audiovisuel, à travers l’application intégrale du code de la presse et le soutien financier et fiscal exceptionnel de l’Etat aux entreprises de presse’’.

Ce soutien s’est traduite par une amnistie fiscale, une "baisse de 70 pour cent des redevances", une "aide doublée en 2020", ainsi que la création du Fonds d’appui au développement de la presse.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a aussi relevé "la nécessité de veiller à la qualité des programmes diffusés sur les radios et télévisions", dont les contenus "doivent renforcer la paix sociale, la cohésion nationale, l’autorité de l’Etat et les intérêts du Sénégal".



"Dans le contexte de transformation digitale de notre société, le Président de la République rappelle au Gouvernement, l’impératif d’actualiser les cahiers des charges opposables aux radios et télévisions, en veillant dans le cadre de l’ancrage de la TNT, à la spécialisation distinctive des acteurs", ajoute-t-on de même source.

A ce sujet, il invite le gouvernement "à asseoir la souveraineté de l’Etat sur l’infrastructure TNT dans sa globalité en le transférant à la Télédiffusion du Sénégal SA (TDSSA) le contrôle direct des droits de passage et l’accessibilité des décodeurs au public", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.



"En définitive, ajoute-t-il, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement d’accorder une urgence notable à la matérialisation effective, dans tous ces aspects, du passage du Sénégal de l’analogique au numérique intégral en assurant la redondance du système".

"Le Chef de l’Etat invite, enfin, le Gouvernement à mettre en place un dispositif de régulation et d’encadrement, spécifique aux réseaux sociaux", indique le document.