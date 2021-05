Dakar, 7 mai (APS) – Expresso Sénégal va procéder mardi à la signature de sa convention portant sur l’acquisition de la licence 4 G, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Le siège du ministère des Finances et du Budget abritera à partir de 11 heures la cérémonie qui verra la participation du ministre des Finances, de celui l’Economie numérique, du directeur de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et du directeur général d’Epresso Sénégal, a-t-on appris par la même source.





