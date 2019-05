Dakar, 23 mai (APS) - La 8e édition de la Journée de la femme digitale (JFD), sur le thème ’’Elles changent le monde’’, se tient à Dakar les 13 et 14 juin, une première en Afrique, a appris l’APS des organisateurs.



Au menu de cette première édition de la Journée de la JFD en terre africaine, "formation, confiance et financement avec pour objectif d’accélérer la mixité dans le monde du digital", renseigne un communiqué.

Cette manifestation lancée en 2013 par Delphine Rémy-Boutang "consiste à mettre à l’honneur et à connecter chaque année les femmes qui s’emploient à révolutionner le monde grâce au digital", selon le communiqué.

A travers le prix ’’LesMargaret", la JFD rend hommage chaque année à Margaret Hamilton, l’informaticienne de la NASA qui a permis au premier homme de marcher sur la lune, lit-on dans ce communiqué, lequel ajoute que ce prix "récompense une femme digitale engagée pour un meilleur monde".

Il mettra à l’honneur pour la première fois en terre africaine "LesMargaret" de la première édition de la JFD, Arielle Kitio, fondatrice de Caysti, et la Margaret d’honneur, Rebecca Enonchong, fondatrice d’AppsTech.

A cette occasion, ces deux lauréates recevront les félicitations de la ministre sénégalaise de l’Économie numérique et des Télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop, et celles de Babacar Kane, directeur général d’IBM pour l’Afrique de l’Ouest.

"Nous sommes honorés du choix de la capitale sénégalaise pour le lancement de l’internationalisation de la Journée de la Femme Digitale en Afrique’’, réagit Soham El Wardini, maire de Dakar.

"Notre pays affiche des ambitions fortes dans le renforcement, le développement des TIC et la création d’une économie numérique durable, que nous soutenons à travers de nombreuses initiatives à l’image du projet +Dakar Ville numérique+", ajoute l’édile dont les propos sont cités par le communiqué.

Rokhaya Solange NDIR, chargée des relations avec l’écosystème numérique de Sonatel, note de son côté que la Journée de la femme digitale en Afrique constitue "un symbole" et "un message fort".

"Cela nous permet d’une part de réaffirmer nos engagements sur les enjeux de mixité et de parité dans le digital sur le continent et d’autre part de faire découvrir au plus grand nombre cet écosystème bouillonnant de talents avant-gardistes et d’initiatives innovantes portées par les femmes de l’écosystème numérique", indique-t-elle.