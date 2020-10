Dakar, 14 oct (APS) – Le Jury du Grand prix du président de la République pour l’innovation numérique sera installé, jeudi, à partir de 11h, a annoncé le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications.



La cérémonie se déroulera en ligne, indique la même source dans un communiqué reçu à l’APS.

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mary Teuw Niane, présidera le jury de la première édition du Grand Prix du chef de l’Etat pour l’innovation et le numérique.



Ce prix a été institué par le président de la République, à travers le décret n°2020-1710 du 10 septembre 2020 pour stimuler la créativité et l’innovation technologique, en vue de favoriser l’émergence de nouveaux produits et de nouvelles pratiques.

"Le concours se veut un instrument de soutien à ce secteur dynamique du numérique, par la promotion et le développement des jeunes entrepreneurs", a fait récemment savoir le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop..

Selon elle, "le challenge est ouvert à tout Sénégalais travaillant seul ou en équipe dans le cadre d’une startup résidant au Sénégal ou à l’étranger, ainsi qu’aux étrangers résidents au Sénégal, âgés de plus de vingt ans."

Les inscriptions se feront jusqu’au 2 novembre, exclusivement via le site du forum http://forumdunumerique.sn/ , selon elle.

Ensuite, un grand prix constitué d’une médaille, d’un diplôme et d’une récompense financière de 20 millions de francs CFA sera décerné aux meilleurs projets ou œuvres, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Forum du numérique prévue le 26 novembre 2020 au CICAD.

Selon Ndèye Tické Ndiaye Diop, il est prévu deux "prix spéciaux", composés d’un "prix spécial Femme digitale" de 10 millions de francs CFA et d’un "prix spécial Jeune digitale" de 10 millions de francs CFA.

Tous les lauréats de ce concours bénéficieront également d’un accompagnement de l’Etat, a-t-elle assuré.

Selon elle, "cette importante initiative du chef de l’Etat se propose de mettre à l’honneur l’écosystème du numérique, en récompensant sa capacité à innover et à contribuer à une croissance soutenue et durable du Sénégal."

"Elle s’inscrit parfaitement dans sa forte volonté politique de faire du numérique, un secteur créateur de richesses et d’emplois, un véritable levier du développement économique et social, et en somme, un fondement de l’émergence de notre pays", avait-elle indiqué.

