Dakar, 17 déc (APS) – L’Agence de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) a annoncé jeudi le démarrage de procédures de retrait de fréquences radiophoniques assignées et non exploitées sur l’ensemble du pays.



Dans un communiqué parvenu à l’APS, la structure explique cette opération par la nécessité d’une optimisation des fréquences FM afin d’en obtenir de nouvelles dans certaines localités du pays, au terme d’une série d’itérations qui se terminera en fin 2021.



Elle a ainsi indiqué que des lettres de mise en demeure avaient déjà été adressées aux assignataires de fréquence concernés.



Pour la fourniture de services audiovisuels hertziens, les radiodiffuseurs exploitent des fréquences dont l’utilisation est autorisée par l’ARTP, mais il a été noté une saturation du plan de fréquences relatif à la radiodiffusion sonore, dans plusieurs localités du pays entrainant ainsi, le rejet de plusieurs demandes de fréquences, fait-on savoir.

Selon le communiqué signé du directeur général de l’ARTP, cette saturation est principalement causée par la non-exploitation d’une bonne partie des fréquences assignées.

Il souligne qu’en vue de trouver des ressources supplémentaires, l’ARTP participe au projet d’optimisation du Plan GE84 relatif à la radiodiffusion sonore, conjointement initié par le Bureau des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications (BR) et l’Union Africaine des Télécommunications (UAT).

Le projet d’optimisation du Plan GE84 combiné au processus de retrait, permettront de disposer davantage de ressources en fréquences assignables afin de satisfaire les demandes non encore satisfaites, rappelle l’ARTP.

AKS