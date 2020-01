Dakar, 27 jan (APS) – Quelque 140 000 emplois directs et indirects seront créés dans le cadre de la mise en œuvre du programme ‘’Sénégal numérique 2025’’, stratégie visant à généraliser l’usage du numérique à l’horizon 2025, a souligné lundi à Dakar, Ndèye Tické Ndiaye Diop, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications.

‘’A terme, il est prévu 35 000 emplois directs et 105 000 emplois indirects et une contribution du numérique à hauteur de 10 % au Produit intérieur brut à l’horizon 2025’’, a-t-elle indiqué à l’ouverture d’une rencontre consacrée à l’actualisation de la stratégie Sn 2025.

Une telle stratégie résume une vision à long terme constituée de pré requis et axes prioritaires articulés autour du numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant, selon un de ses documents de présentation.

"Cette stratégie qui se résume en une vision à long terme a pour objectif de faire du Sénégal un pays émergent, grâce à une nouvelle dynamique de croissance inclusive, bâtie sur le socle d’une société solidaire, dans un Etat de droit", a expliqué la ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications.

Elle a rappelé que le coût total des 28 réformes et 69 projets de la SN2025 pour la période de 2016-2025 est estimé à 1, 3 milliard de FCFA avec un plan de financement.

La mise en œuvre efficace et efficiente des projets et reformes clés de la SN2025 va permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs de transformation structurelle de l’économie nationale, à travers la diffusion du numérique dans les secteurs prioritaires, a-t-elle fait valoir.

Elle a ainsi exprimé son souhait de voir le séminaire de trois jours déboucher sur une meilleure appropriation de la stratégie, une conscience collective accrue des difficultés inhérentes à sa mise en œuvre et un meilleur engagement des parties prenantes sur les actions à mettre en œuvre et réaliser les ambitions retenues par le Comité de pilotage.