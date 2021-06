Dakar, 29 juin (APS) - Le Directeur général de l’ARTP Abdoul Ly participe au Congrès mondial de la téléphonie Mobile (Mobile World Congress MWC 2021) qui se tient à Barcelone en Espagne jusqu’à jeudi, a t-on appris auprès de ses services.



A l’ouverture de la rencontre, lundi, M. Ly, accompagné de ses collaborateurs, a pris part à ’’une riche’’ table ronde sur la gestion du spectre dans les pays africains notamment, indique un communiqué transmis à l’APS.

La révision du prix du spectre sur le continent africain était au centre des différentes interventions, souligne la même source, ajoutant que la ministre rwandaise des TIC et de l’innovation, des régulateurs venus de pays africains (Nigéria, Congo Brazzaville, etc.) et d’autres experts, spécialistes du spectre ont participé à ces échanges.

Le salon qui se tient chaque année est considéré comme ’’l’un des plus grands événements mondiaux en termes d’inventions technologiques et d’innovations numériques’’.

Il est ponctué par des conférences thématique, des rencontres ’’B to B’’ avec de hautes sommités du monde des Télécommunications, explique le communiqué, ajoutant que la rencontre permet aux participants ’’d’échanger, de partager leurs expériences et surtout de recueillir le maximum d’informations concernant l’évolution du secteur technologique à travers le monde’’.

La délégation sénégalaise est composée de membres du Collège de l’ARTP, d’agents du ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications et de responsables du FDSUT, entre autres.

AMN/OID/AKS