Dakar, 7 fév (APS) - Le groupe Millicom a conclu mardi avec Wari un accord portant sur la vente de Tigo Sénégal à cette plateforme digitale de services financiers, annoncent les deux parties dans un communiqué conjoint reçu à l’APS."Cette synergie entre Tigo et Wari donnera naissance à un opérateur global plus fort, qui apportera encore plus d’innovations et de services intégrés pour la plus grande satisfaction des populations vivant au Sénégal", assurent les deux entreprises."Nous sommes convaincus que Wari saura s’appuyer sur la force de Tigo Sénégal pour encore améliorer et développer les services actuellement fournis aux clients", affirme Mauricio Ramos, le directeur général de Millicom, cité par le communiqué.Il rappelle que son groupe, le deuxième à fournir des services de téléphonie mobile au Sénégal après la Sonatel, est présent dans ce secteur au Sénégal depuis "près de deux ans".Le président-directeur général de Wari, Kabirou Mbodje, affirme dans le texte que "cette acquisition est un pas décisif dans la stratégie [de son groupe] de créer une réelle valeur ajoutée sociale pour les populations sénégalaises et africaines".Nous restons convaincus que ce sont des initiatives privées africaines comme celle que nous venons de sceller (…) qui permettront les avancées majeures dans nos économies et l’essor du continent africain", a ajouté M. Mbodje.

Son groupe revendique une présence dans 60 pays et déclare fournir des services financiers à plus de 200 clients.