Dakar, 15 oct (APS) – La ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Ndéye Tické Ndiaye Diop, a installé, jeudi, le Jury du Grand Prix du président de la République pour l’Innovation numérique, a constaté l’APS.

’’Ce prix récompensera les projets innovants à très fort potentiel et qui (.....) contribuent fortement à améliorer la vie des Sénégalais et à assurer la résilience mais aussi la relance de notre économie’’, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie d’installation qui s’est déroulée en ligne.

’’Les onze membres du jury ont été choisis parmi d’éminents responsables d’institutions, de structures et d’entreprises nationales et internationales, dont les champs d’intervention cadrent parfaitement avec les domaines des technologies de l’information et de la communication’’, a-t-elle indiqué.

Un Jury composé d’Experts de haut niveau de l’Écosystème numérique, présidé par l’ancien ministre, Professeur Mary Teuw Niane, mathématicien de renom, se chargera, ’’en toute transparence, de sélectionner les meilleurs projets ou œuvres’’, a assuré la ministre.



Des prix seront décernés à l’occasion de la Cérémonie d’Ouverture du Forum numérique prévue le 26 novembre 2020 au CICAD, a-t-elle ajouté.

Il s’agira du Grand Prix, constitué d’une médaille, d’un diplôme, d’une enveloppe de 20 millions de F. CFA, et deux prix spéciaux à savoir le Prix spécial Femme digitale, de 10 millions de francs Cfa, et le Prix spécial jeune digital d’une enveloppe de 10 millions de francs.

’’Avec ce prix, le président de la République illustre son soutien à l’économie numérique et la promotion de l’innovation et des start-ups (...)’’, a salué la ministre.

’’Le chef de l’Etat a voulu, à travers cette initiative, promouvoir une société apprenante et une économie de l’innovation’’, a t-elle dit.