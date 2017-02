Saly-Portudal (Mbour), 11 fév (APS) - Les investissements consentis en 2016 par les opérateurs postaux sont estimés à plus de 1,2 milliard de frs CFA, soit une hausse de 31% par rapport à 2015 a soutenu, samedi à Saly-Portudal (Mbour), Ousmane Ndiaye, directeur Stratégie et perspective de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP).









"Le marché postal sénégalais est caractérisé par un nombre de plus en plus important d’opérateurs titulaires de licence avec l’entrée de nouveaux opérateurs dans le marché" a-t-il dit dans un entretien accordé à l’APS en marge du troisième séminaire d’échange et de partage sur les secteurs régulés par l’ARTP (10 au 12 février).



Selon lui, "avec les opérateurs privés, la tendance c’est introduction des Technologies de l’information et de la communication (TIC), il y’a une dynamique que l’Etat est train d’accompagner pour faire en sorte que le secteur de la poste se modernise, car le besoin des consommateurs a changé".



Pour Ousmane Ndiaye, cette modernisation passe aussi par une révision du cadre juridique du code des postes qui date de 2006 et l’élaboration de la lettre de politique sectorielle déjà entamé.



Il a rappelé que sur le marché postal sénégalais sont présents "14 opérateurs en 2016 dont l’opérateur public en charge du service postal universel (Groupe La Poste), 11 opérateurs titulaires de licence qui exercent sur le segment de l’express, mais également 2 nouveaux opérateurs titulaires de licence en 2015".



"Les boites postales de l’opérateur historique sont estimées à 29 322 en 2016 dont 77% appartiennent aux ménages et 23% aux entreprises" a renseigné le directeur Stratégie et perspective de l’ARTP.



M. Ndiaye a fait remarquer que "les envois postaux jusqu’à 500 g de l’ensemble des opérateurs sont estimés à 3 774 244 en 2016 soit une appréciation de 6%".



"Les objets inférieurs à 500 g acheminés par les opérateurs titulaires de licence se chiffrent à 598 189 envois, soit un repli de 21% de l’activité entre 2015 et 2016 et 92% des envois inférieurs à 500 g concernent le marché domestique", a ajouté Ousmane Ndiaye.