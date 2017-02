Dakar, 12 fév (APS) - Le Réseau des journalistes spécialisés en Technologie de information et de la communication (REJOTIC) veut initier un prix pour distinguer les meilleurs journalistes TIC et inciter les membres de la profession à se spécialiser dans le domaine du numérique, a soutenu son président Ismaila Camara.



"Ce prix va distinguer les meilleurs journalistes ayant fait des productions dans le domaine des TIC et de l’économie numérique (…) car nous voulons inciter davantage les journalistes à se spécialiser et à produire davantage dans le domaine", a-t-il dit dimanche dans un entretien accordé à l’APS.





Il participait au 3ème séminaire d’échange organisé par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) en partenariat avec le REJOTIC dont les travaux ont prix fin ce dimanche.



Ce prix sera dénommé "Prix Alassane Farba Sy" en hommage à ce jeune journaliste décédé en mai 2016 et qui a été attaché de presse à l’ARTP, a dit Ismaila Camara.



"Je souhaite qu’un Prix ’Journaliste Télécoms’ porte son nom pour honorer son travail et son dévouement inlassable auprès de la corporation et du secteur de l’économie numérique" avait dit M. Camara a l’ouverture du séminaire.



Il agira, selon le président du REJOTIC de mettre en place un comité qui va se charger de définir les critères de sélection, défricher les productions journalistiques qui auront un impact positif dans le secteur des TIC.



"Les récipiendaires vont recevoir leur prix lors d’une nuit qu’on pourra appeler ’la Nuit du numérique’ et qui sera un évènement phare du REJOTIC" a-t-il ajouté.



"Nous sommes à notre troisième année d’existance et nous sommes représentés dans toutes les rédactions donc il est temps que l’on mette en place quelque chose qui peut faire évoluer le secteur" a encore dit Ismaila Camara.