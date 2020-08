Dakar, 26 août (APS) - La Sonatel, opérateur historique des télécoms au Sénégal, a accepté de revoir les prix de ses dernières offres décriées par de nombreux groupes de consommateurs, a annoncé, mercredi, à Dakar, le directeur général de l’Autorité des télécommunications et des postes (ARTP), Abdoul Ly, insistant sur la nécessité d’imposer des obligations notamment d’encadrement pour ’’un marché pertinent’’ des télécoms.



S’exprimant lors d’une conférence de presse, le DG de l’ARTP est revenu sur l’injonction faite à la Société nationale des télécommunications (SONATEL) de suspendre, à titre temporaire au besoin, ses dernières offres (appels téléphoniques et connexion à Internet) en matière de services de communication.

L’opérateur a accepté d’introduire de "nouvelles offres alternatives" dont une à dominante voix (50 mn de communication tous réseaux) à 2200 FCFA et une autre à dominante data (3 Go d’Internet à 5500FCFA), a indiqué Abdoul Ly.

’’Il est important de rappeler, qu’au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées ont été revus pendant la période de l’instruction des plaintes’’, a relevé le directeur général de l’ARTP.

Il a déclaré, à ce sujet, qu’un "marché pertinent des télécommunications" nécessite l’imposition d’obligations particulières telles que l’encadrement des prix.

Selon lui, ’’les marchés pertinents doivent être déterminés et fixés par la décision de l’autorité de régulation". Or, en l’état actuel des choses, le marché de détail est régi par les règles de la concurrence, suivant lesquelles les opérateurs fixent librement leurs offres et les tarifs y afférents.

De cette manière, les opérateurs sont soumis à une sanction positive ou négative du consommateur, a indiqué M. Ly, selon qui ’’les prérogatives de l’ARTP en matière de régulation tarifaire sont circonscrites au marché de gros ou marché de l’interconnexion qui régit les interactions entre différents opérateurs de télécommunications’’.

Selon Abdoul Ly, cela devrait permettre ’’aux consommateurs de disposer d’une large palette d’offres lui permettant d’exercer un libre choix en fonction de ses usages et de son budget.’’

L’opérateur sera ainsi amené à "réajuster ses offres en tenant compte des préoccupations du grand public tout en conservant la liberté de suivre la dynamique concurrentielle’’ et en veillant à la qualité des services fournis, a souligné le DG de l’ARTP.