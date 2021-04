Dakar, 15 avr (APS) – La Sonatel a été sacrée ’’meilleure entreprise’’’ cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de la Zone UEMOA pour la deuxième année consécutive, a appris jeudi l’APS.





"Le Groupe Sonatel a été sacré lauréat de la meilleure entreprise cotée en bourse lors de la première édition des BRVM Awards ce samedi 10 avril 2021 à Abidjan pour la deuxième année consécutive", indique la société dans un communiqué.





Il souligne que le trophée de la meilleure société cotée à la BRVM d’Abidjan a été remis à Sonatel, lors de la cérémonie des BRVM Awards, rendez-vous annuel des acteurs du marché financier de l’UEMOA pour célébrer l’excellence en récompensant ses acteurs.





"La Sonatel a été primée encore une fois pour la qualité de son Information financière, sa gouvernance (comité d’audit, nombre de réunions…) et la vie boursière de son titre (liquidité, paiement du dividende, capitalisation)", indique le Groupe qui avait été distingué dans la même catégorie l’année dernière.





L’action Sonatel a été cotée pour la première fois, le 02 octobre 1998 à la BRVM et depuis lors, elle connait un succès auprès des actionnaires, lit-on dans le communiqué. Le texte relève que "la capitalisation boursière de Sonatel se chiffrait, au 31 décembre 2019, à 1695 milliards de FCFA soit 35% de la capitalisation totale des 46 sociétés cotées à Abidjan".





Par ailleurs, pour améliorer la liquidité du titre et toucher le plus grand nombre de petits porteurs, Sonatel a procédé en 2012 à son fractionnement avec un ratio de 10 nouvelles actions pour 1 action ancienne, ce qui a permis d’atteindre le cours record de 28 810 FCFA en 2015, soit plus de 2800 milliards FCFA de capitalisation boursière, informe le communiqué.





Il rappelle que "sur le marché obligataire, un appel public à l’épargne de 12 milliards de FCFA à un taux de 7% sur cinq ans a été lancé en 1999’’.





Un autre emprunt obligataire par appel public d’épargne, dénommé ‘’Sonatel Bonds’’, de 100 milliards sur 7 ans à un taux de 6,50% a été lancé avec succès en 2020 dans le but de diversifier les sources de financement qui avait fait solliciter à Sonatel une notation par l’agence WARA qui lui a décerné une note AA-.





En outre, Sonatel a toujours adopté une politique généreuse

de distribution de dividendes avec une moyenne de 33 milliards FCFA distribuée aux actionnaires du flottant au cours des 6 dernières années, informe encore le communiqué.





A cela, "il faut ajouter l’actionnariat salariés (10% du capital lors de la privatisation avec une politique permanente de distribution d’actions), le Fonds commun de placement complément retraite en 2001 (valorisation actuelle de l’actif supérieure à 12 milliards FCFA)", ajoute-t-il.





L’entreprise adopte aussi "une Communication financière active pour satisfaire les exigences du marché et attirer des investisseurs locaux et internationaux avec des résultats financiers bilingues publiés à la BRVM (rapports d’activités trimestriels en 2019 et 2020) et un titre inclus dans les principaux indices Frontier comme le AI40 et Morgan Stanley African Index", souligne le communiqué.