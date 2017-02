Dakar, 12 fév (APS) - Les principales contributions pour la réalisation de la Stratégie Sénégal numérique 2016-2025 évaluée à 1365 milliards doivent être supportées par le secteur privé a estimé, le directeur des Télécommunications et des Postes, Modou Mamoune Ngom.



"L’Etat met en place l’écosystème qui est destiné au secteur privé et aux populations et c’est le secteur privé qui doit assurer les investissements, la création d’emploi et l’Etat les accompagne. Donc le secteur privé a tout intérêt à investir (…) et c’est assez logique par rapport au budget prévu" a souligné Modou Mamoune Ngom.



Le directeur des Télécommunications et des Postes au ministère du même nom s’entretenait avec l’APS en marge du 3éme séminaire d’échange organisé à Saly-Portudal (Mbour) par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes en partenariat avec le Réseau des journalistes spécialisés en TIC (REJOTIC).



Le projet Stratégie Senegal numérique arrimé au Plan Sénégal émergent (PSE) a été élaboré suite à une démarche inclusive de l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique, a précisé M. Ngom.



"Avec un budget estimatif d’un peu plus de 1361 milliards, 73% seront assurés par le secteur privé 17% par le public et 10% seront financés à travers un partenariat public-privé" a-t-il expliqué.



"Les 17% sont une contribution importante au vu des standards internationaux au vu de ce qui se fait en terme de bonne pratique" a poursuivi M. Ngom qui ajoute que l’Etat est là pour accompagner le secteur et permettre d’avoir un environnement propice au développement des services numériques.



Selon lui, l’Etat est surtout attendu au niveau du cadre juridique et institutionnel mais aussi dans les incitations fiscales.



Modou Mamoune Ngom a rappelé que cette Stratégie sera basée sur "trois pré-requis fondamentaux que sont le cadre juridique et institutionnel, le développement des compétences et la confiance numérique en rapport à la problématique de la cybersécurité".